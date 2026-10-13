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Ивановские новости

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Банк Уралсиб обсудил стажировки и трудоустройство студентов в Президентской академии

Банк Уралсиб обсудил стажировки и трудоустройство студентов в Президентской академии

Банк Уралсиб участвует в создании новой модели взаимодействия вузов и работодателей, где стажировки становятся частью образовательной траектории студентов, а компании включаются в процесс подготовки специалистов задолго до их выпуска.

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