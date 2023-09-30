Страсть и нежность: фотограф показал интимные моменты влюбленных пар

Мы соседи по планете

Фотограф из Бухареста Наталья Миндру (Natalia Mîndru) создала фотопроект «Городские истории любви» (Iubiri Urbane), в котором она запечатлела беззастенчивые, яркие и нежные моменты любви между парами, живущими в большом городе.