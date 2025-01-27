Петрозаводский суд вынес вердикт по делу о гибели велосипедиста

В Петрозаводском городском суде огласили приговор водителю, виновному в смертельном ДТП Текст: Елена Малишевская Судья Петрозаводского городского суда Роман Парамонов вынес обвинительный приговор в отношении 21-летнего водителя Михаила (имя изменено), в августе 2023 года сбившего велосипедиста ….
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии