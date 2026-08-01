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Царьград

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Некогда элитные, теперь резерв: ВСУ стягивают остатки бригад к Чернигову

Некогда элитные, теперь резерв: ВСУ стягивают остатки бригад к Чернигову

Киев продолжает латать дыры в обороне, перебрасывая под Чернигов всё, что ещё может держать оружие.Как рассказали ТАСС в русских силовых структурах, украинское командование перебрасывает в Черниговскую область боевые группы сразу двух бригад.

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