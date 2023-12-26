Nio ET9 — главная премьера компании в этом году. Разработчики противопоставляют новинку таким автомобилям, как Mercedes-Benz EQS и BMW i7.
Nio ET9
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Nio ET9 — главная премьера компании в этом году. Разработчики противопоставляют новинку таким автомобилям, как Mercedes-Benz EQS и BMW i7.
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