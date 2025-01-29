Ведомство Маска DOGE ежедневно экономит для США порядка $1 млрд

Созданный недавно департамент по достижению государственной эффективности США (DOGE), возглавляемый американским предпринимателем Илоном Маском, экономит для федерального правительства около $1 млрд ежедневно.
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