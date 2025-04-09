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Бывший чиновник о связях айти-гиганта с Китаем: новые разоблачения!

Бывший чиновник о связях айти-гиганта с Китаем: новые разоблачения!

Сара Уинн-Уильямс, бывший директор по глобальной политике, заявила о подрыве безопасности США айти-гигантом через сотрудничество с Китаем.

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