С 1 января в Москве на 4,3% возрастут пособия семьям с детьми, пенсионерам и людям с инвалидностью. Минимальная пенсия неработающих пенсионеров достигнет 28 580 рублей.
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