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Ковидное мракобесие как показатель потенциала России

Ковидное мракобесие как показатель потенциала России

За Полем Чудес все спокойно. Наши правители всех уровней не покладая рук сражаются с пандемией, пробивая все новые и новые горизонты ниже нулевого уровня.

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