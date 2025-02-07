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Царьград

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Вологодский губернатор Филимонов вводит запрет на аборты в регионе

Вологодский губернатор Филимонов вводит запрет на аборты в регионе

Запрет будет неофициальным и коснется, в первую очередь, работы частных клиник.Губернатор Вологодской области, бывший зампред Подмосковья Георгий Филимонов вчера заявил на совещании в правительстве региона, что планирует полностью запретить аборты в Вологодской области.

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