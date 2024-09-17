Звезда Comedy Club Вика Складчикова тайно вышла замуж

Юмористка Виктория Складчикова неожиданно для коллег и поклонников оказалась замужней дамой. Недавнее изменение матримониального статуса она лично обнародовала в начале нового выпуска шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».
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