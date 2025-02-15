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Царьград

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Воевал "ржавым автоматом": Пленный солдат ВСУ рассказал правду о проходившей обучение во Франции 155-й бригаде

Воевал "ржавым автоматом": Пленный солдат ВСУ рассказал правду о проходившей обучение во Франции 155-й бригаде

Русские бойцы взяли в плен украинца 155-й бригады, которую так нахваливали западные и украинские СМИ, а французский лидер Макрон лично жал руку солдатам.

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