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Политический вестник

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"У России месяц-два": Враг у границ. Термоядерные бомбы для F-16 срочно перебрасывают в Европу

"У России месяц-два": Враг у границ. Термоядерные бомбы для F-16 срочно перебрасывают в Европу

По данным инсайдера, термоядерные бомбы НАТО в срочном порядке перебрасывают в Европу. Удалось вычислить траекторию транспортных самолётов военного альянса, которые занимаются перевозкой предположительно бомб B61, используемых в том числе F-16.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
термоядерные бомбы НАТО в срочном порядке перебрасывают в Европу. &quot;Аувтор, кроме США и Канады всё  НАТО находится  в Европе  вообще-то. Как это из Европы  в  Европу перебрасывать?
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