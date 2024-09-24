"У России месяц-два": Враг у границ. Термоядерные бомбы для F-16 срочно перебрасывают в Европу

По данным инсайдера, термоядерные бомбы НАТО в срочном порядке перебрасывают в Европу. Удалось вычислить траекторию транспортных самолётов военного альянса, которые занимаются перевозкой предположительно бомб B61, используемых в том числе F-16.
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