Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Родители пытались наказать 20-летнего сына, который платит им за аренду своей комнаты

Родители пытались наказать 20-летнего сына, который платит им за аренду своей комнаты

Автор истории — 20-летний парень, живущий с родителями и учащийся на последнем курсе университета. Родители пытались наказать его за «неуважение» и это при том, что к 20 годам компания, основанная этим парнем, приносила им 60 тыс.

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Комментарии
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ДШ
Дмитрий Шершов
пи..бол!
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