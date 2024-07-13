Родители пытались наказать 20-летнего сына, который платит им за аренду своей комнаты

Автор истории — 20-летний парень, живущий с родителями и учащийся на последнем курсе университета. Родители пытались наказать его за «неуважение» и это при том, что к 20 годам компания, основанная этим парнем, приносила им 60 тыс.
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