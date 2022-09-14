В Уссурийске снесут жилой дом, где хулиганы зимой срезали батареи

В Уссурийске снесут жилой дом, где хулиганы зимой срезали батареи

В Уссурийске будут сносить дом по улице Строительной, 6а. Трехэтажка получила печальную известность после коммунальной аварии.

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