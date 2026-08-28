Верхнеландеховский округ организует выдачу льготных лекарств на месте

Более 600 пациентов округа имеют право на льготные лекарства, но ближайший аптечный пункт находится на расстоянии от 30 до 70 километров от их мест проживания.
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