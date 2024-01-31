Путин заявил, что за последние годы в РФ сделано немало

Во время встречи с доверенными лицами кандидат на пост главы страны на выборах 2024 года Владимир Путин выступил с предложением выделить важные вопросы для работы в дальнейшей перспективе, а также добавил, что за последние годы в государстве удалось добиться «немалого».
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