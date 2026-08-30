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Воронежские новости

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Воронежский прыгун Юрий Ожгибесов завоевал бронзу «Атлетик лиги»

Воронежский прыгун Юрий Ожгибесов завоевал бронзу «Атлетик лиги»

В прыжках в длину Юрий Ожгибесов из Воронежа показал результат 7 метров 77 сантиметров и занял третье место.

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