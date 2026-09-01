В сентябре в России начнутся официальные продажи нового навороченного кроссовера

Новый показали в России 18 ноября 2025 года. Внешность у него характерная для марки – передок легко узнать, он напоминает модель Passion L.
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