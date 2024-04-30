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Александр Дугин: Западный неолиберализм превратился в тоталитаризм

Александр Дугин: Западный неолиберализм превратился в тоталитаризм

Философ и политолог Александр Дугин в рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, по его мнению, западные страны на сегодняшний день начали вступать в новую фазу собственного развития.

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Комментарии
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ВЛАДИМИР ЛАПИН
и левой рукой по печени.....
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11 час.
Алексей Тан
Удар по печени... они получили, когда Философа Дугина, назначили, руководителем ВШУ.... взвыли! и как стая шакалов .. завизжали!!.
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9 час.
Александр Батт
Демократия непременно приводит к тоталитаризму, а то и к фашизму. Самый лучший строй это монархия.
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6 час.

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