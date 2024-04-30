Александр Дугин: Западный неолиберализм превратился в тоталитаризм

Философ и политолог Александр Дугин в рамках интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что, по его мнению, западные страны на сегодняшний день начали вступать в новую фазу собственного развития.
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