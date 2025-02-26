Поддержит иммунитет: китайцы едят этот лёгкий салат килограммами Алёна Юрьева Сергей Лебедев, путешественник и кулинар, любящий исследовать гастрономические традиции разных стран, открыл для себя уникальный и невероятно популярный салат в Китае.