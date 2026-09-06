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Пятый канал

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Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

Девочка-подросток погибла и три человека пострадали при атаке ВСУ на Севастополь

В результате удара Вооруженных сил Украины по Севастополю погибла девочка 2011 года рождения. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в мессенджере МАКС.

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