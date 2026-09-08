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МОСИНФОРМ

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На юго-западе столицы по городской программе построено и возводится 30 храмов

На юго-западе столицы по городской программе построено и возводится 30 храмов

В Юго-Западном административном округе Москвы в рамках программы строительства православных храмов уже ввели в эксплуатацию, возводят и готовят к строительству 30 храмов.

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