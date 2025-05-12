Дачникам рассказали, как вывести сырость из дома без разбора пола

Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что сырость в подполье несет не только дискомфорт, но и прямую угрозу фундаменту и перекрытиям в доме, и если вовремя не принять меры, то грибка, гнили и разрушения конструкций не избежать.