Дачникам рассказали, как вывести сырость из дома без разбора пола

Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с «Лентой.ру» заявил, что сырость в подполье несет не только дискомфорт, но и прямую угрозу фундаменту и перекрытиям в доме, и если вовремя не принять меры, то грибка, гнили и разрушения конструкций не избежать.
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