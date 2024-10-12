Константин Ольшанский 11 октября 2024 г., 21:28 Главком Сырский пытался повторить американский налет на Японию Российское военное командование еще летом подготовило мощные оперативные резервы и ресурсы для наступательной операции.
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