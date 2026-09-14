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Жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам за убийство трехлетнего сына

Жительницу Екатеринбурга приговорили к 16 годам за убийство трехлетнего сына

t.me/Суды Свердловской области Коллегия из восьми присяжных единогласно признала виновной жительницу Екатеринбурга Наталию Гусеву, убившую в 2025 году трехлетнего сына.

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