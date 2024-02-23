Санкции ЕС запрещают экспорт в РФ необходимых для производства БПЛА товаров

Новый пакет санкций Евросоюза, направленный против России, подразумевает расширение ограничений на экспорт товаров, которые необходимы российской стороне в целях производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
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