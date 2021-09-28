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Два человека погибли при обрушении надземного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

Два человека погибли при обрушении надземного перехода на трассе Пермь - Екатеринбург

Во вторник, 28 сентября, на федеральной трассе Р-242 Пермь - Екатеринбург недалеко от поселка Кукуштан произошло обрушение надземного пешеходного перехода.

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