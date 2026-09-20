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Тульские новости

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ЦИК опубликовал первые предварительные итоги выборов в Тульской области

ЦИК опубликовал первые предварительные итоги выборов в Тульской области

В Тульской области после обработки около 2% протоколов в Тульском округе лидирует Юрий Бровко с 60,47% голосов, в Новомосковском — Надежда Школикина с 48,25%.

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