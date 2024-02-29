Булыкин о «Спартаке»: «С Абаскалем уже давно надо было прощаться»

Контракт испанского специалиста с московским клубом действует до 2025 года. – Если у «Спартака» не получится попасть в тройку по итогам сезона, стоит ли прощаться с Абаскалем? – С Абаскалем уже давно надо было прощаться.
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