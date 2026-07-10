RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

16 подписчиков

Валерий Леонтьев потратил 30 млн рублей на страховку особняка в Майами от наводнений

Валерий Леонтьев потратил 30 млн рублей на страховку особняка в Майами от наводнений

Валерий Леонтьев застраховал свой особняк в Майами от наводнений на сумму более 30 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист оформил несколько страховых полисов, ежегодные платежи по которым достигают почти 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии