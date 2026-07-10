Валерий Леонтьев потратил 30 млн рублей на страховку особняка в Майами от наводнений

Валерий Леонтьев застраховал свой особняк в Майами от наводнений на сумму более 30 миллионов рублей. Как сообщает Telegram-канал Shot, артист оформил несколько страховых полисов, ежегодные платежи по которым достигают почти 100 тысяч долларов (7,8 миллиона рублей).