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Валиева о шоу Навки: «Я очень рада, что мы снова выходим на лед в «Вечерах на хуторе». Мне близка роль Одарки – в ней много переживаний юной, хрупкой души»

С 1 по 10 ноября в Москве будет проходить шоу «Вечера на хуторе 2.0», где фигуристка исполнит роль Одарки.

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