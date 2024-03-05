Карин Жан-Пьер заявила про отсутствие признаков кибератаки в сбое соцсетей

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что администрация осведомлена о массовом сбое в работе социальных сетей, произошедшем во вторник, но не видит признаков вредоносной киберактивности, включая связь с проведением первичных выборов в США (праймериз).