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Петербургский дневник

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Европейский журналист рассказал о будущем Овечкина в России

Европейский журналист рассказал о будущем Овечкина в России

Хоккеист может вскорое вернуться на родину Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет завершить свою игровую карьеру в России, в клубе «Динамо», который, по его словам, «сделал его тем, кем он является сегодня».

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
ав  что  емцу  надо в  России, привыкшему  к  бешеным  деньгам, тем паче, что дети  у  него граждане  США и едва  ли они любят Россию?
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