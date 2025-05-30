Европейский журналист рассказал о будущем Овечкина в России

Хоккеист может вскорое вернуться на родину Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет завершить свою игровую карьеру в России, в клубе «Динамо», который, по его словам, «сделал его тем, кем он является сегодня».
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