Европейский журналист рассказал о будущем Овечкина в России

Хоккеист может вскорое вернуться на родину Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что хочет завершить свою игровую карьеру в России, в клубе «Динамо», который, по его словам, «сделал его тем, кем он является сегодня».