Банки подняли ставки по депозитам до 19%

В августе крупнейшие банки России снова повысили ставки по вкладам, они достигают 19% годовых. Причина — в недавнем повышении ключевой ставки до 18%, что привело к росту доходности депозитов до уровней марта-апреля 2022 года.
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