Новый год на пляже: глубина бронирований туров выросла в России втрое

Если последние два года горизонт планирования у большинства российских туристов составлял две недели, максимум месяц, то сейчас глубина продаж зарубежных туров выросла в разы, а новогодние предложения разлетаются уже сегодня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии