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Новый год на пляже: глубина бронирований туров выросла в России втрое

Новый год на пляже: глубина бронирований туров выросла в России втрое

Если последние два года горизонт планирования у большинства российских туристов составлял две недели, максимум месяц, то сейчас глубина продаж зарубежных туров выросла в разы, а новогодние предложения разлетаются уже сегодня.

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