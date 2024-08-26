Планы по расселению аварийного жилья на Камчатке до конца года

На Камчатке активно продолжается реализация программы по расселению аварийного жилья. Губернатор региона Владимир Солодов призвал муниципальные власти ускорить этот процесс, выделив на него более 1,7 млрд рублей.
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