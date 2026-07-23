Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 395 подписчиков

В Одессе и Сумах показали последствия ударов ВС РФ дронами и авиабомбами

В Одессе и Сумах показали последствия ударов ВС РФ дронами и авиабомбами

ВС РФ нанесли удары по объектам, используемым в интересах ВСУ, в трех районах. Об этом сообщил Zvezdanews источник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Одесса-мама должна быть возвращена в семью-Ростову-папе!)🇷🇺✌️
Ответить
1 м.