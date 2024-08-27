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В ХМАО начало работу детское отделение кардиоцентра, закрытого на карантин из-за массового отравления пациентов

В ХМАО начало работу детское отделение кардиоцентра, закрытого на карантин из-за массового отравления пациентов

В кардиологическом диспансере Югры, где произошла массовая вспышка сальмонеллёза, в результате чего пострадали почти 100 пациентов, возобновлена плановая работа детского хирургического отделения.

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