Чита заняла 19-е место по доходности аренды жилья среди городов России

Чиьа оказалась на 19-м месте среди российских городов по доходности квартир, сдаваемых в аренду. Согласно аналитике портала «Мир квартир», средняя стоимость жилья на вторичном рынке в столице Забайкалья составляет 7 млн рублей, а ежемесячная аренда — 41 тыс.