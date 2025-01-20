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Чита заняла 19-е место по доходности аренды жилья среди городов России

Чита заняла 19-е место по доходности аренды жилья среди городов России

Чиьа оказалась на 19-м месте среди российских городов по доходности квартир, сдаваемых в аренду. Согласно аналитике портала «Мир квартир», средняя стоимость жилья на вторичном рынке в столице Забайкалья составляет 7 млн рублей, а ежемесячная аренда — 41 тыс.

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