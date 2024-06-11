Число госпитализированных после массового отравления в Буйнакске достигло 84

Число госпитализированных жителей Буйнакска после массового отравления увеличилось до 84 человек. Все они были госпитализированы после употребления питьевой воды, поступившей по водопроводным сетям муниципального унитарного предприятия "Буйнакскводоканал".
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