Science: источником рекордно далекого радиовсплеска оказалась крошечная галактика

Астрономы из Сиднейского университета во главе с Манишей Калеб зафиксировали самый далекий из известных быстрых радиовсплесков — мощную вспышку радиоизлучения, пришедшую из эпохи, когда Вселенной было около 3 миллиардов лет.
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