Эксперт дал советы по защите от недобросовестных туроператоров

Путешествия — это всегда новые впечатления, но иногда не обходится без казусов. О том, как не попасть в неприятную ситуацию с туроператором и не испортить себе отдых, «Известиям» рассказал директор по развитию партнерской сети в «Туту» Эмиль Зиядинов 8 апреля.
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