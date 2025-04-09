На ЗМШ - новый молодежный лидер.

На заседании профсоюзного комитета ЗМШ ОАО ´Белшина´ председателем комиссии по работе среди молодежи единогласно избрали мастера по ремонту и обслуживанию электрооборудования сборочного цеха ЗМШ Евгения КОКУНОВА.
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