Бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова отправят на СВО не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z», сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.
Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО
Комментарии
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Павел Крылов
И как с таким "командиром" в бой идти?
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3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Уберут его там. Способов масса, вон как хитро придумали катастрофу с очень надежным бизнес-джетом Е. Пригожина
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3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Боевому генералу Иван Ивановичу Попову желаю крепкого здоровья, сил, терпения и воинской удачи! С Вами Бог!
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49 мин.
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