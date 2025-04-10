СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

108 370 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей ЕВ
    Боевому генералу Иван Ивановичу Попову желаю крепкого здоровья, сил, терпения и воинской удачи! С Вами Бог!Генерал Попов воз...
  • Александр Николаевич
    ДА! Он герой! НО крайне запало в душу, гуляющее по инету стихотворение " ОВЕЧКИН мне не до тебя, меня не трогают твои...«Ты никогда не ст...
  • Михалыч
    Как он их достал фразой: Это мы русские смогли сделать! Даже скрытые укры в наших СМИ не смогли это выдержать!«Ты никогда не ст...

Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО

Генерал Попов возглавит отряд «Шторм Z» на СВО

Бывшего командующего 58-й гвардейской армией генерал-майора Ивана Попова отправят на СВО не в качестве рядового штурмовика, а как командира одного из отрядов «Шторм Z», сообщил «Ъ» источник в силовых структурах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Павел Крылов
И как с таким &quot;командиром&quot; в бой идти?
Ответить
3 час.
ВН
Валерий Николаевич
Уберут его там. Способов масса, вон как хитро придумали катастрофу с очень надежным бизнес-джетом Е. Пригожина
Ответить
3 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Боевому генералу Иван Ивановичу Попову желаю крепкого здоровья, сил, терпения и воинской удачи! С Вами Бог!
Ответить
49 мин.
наверх