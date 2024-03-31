О претензиях к «недостаточной» демократичности России

Прошедшие президентские выборы и их итоги ожидаемо вызвали негативную реакцию на Западе, вплоть до некоего «полунепризнания» (мол, легитимным президентом Владимира Путина не считаем и даже не будем так его называть, но дело иметь придется).
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