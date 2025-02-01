Город переехал в стены музея

+ A — Музей Москвы показал монументальную живопись столицы Калейдоскоп знаменитых фамилий, которые потрудились над убранством города, представили в Музее Москвы совместно с РОСИЗО — Коненков, Дейнека, Щукин, Лансере и многие другие.
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