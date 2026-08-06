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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Вашингтон» подпишет контракт со Стефоном Диггсом

«Вашингтон Коммандерс» договорились о подписании контракта со свободным агентом Стефоном Диггсом. Соглашение рассчитано на один год, его базовая стоимость превышает $10 млн, а с учетом бонусов игрок сможет заработать до $12 млн.

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