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Царьград

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Голодовка на дому началась в Борзе

Голодовка на дому началась в Борзе

Голодающие требуют увеличения средств на подготовку к отопительному сезону в городе.14 борзинцев собрались дома у Марины Алтаевой для головки.

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