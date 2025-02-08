В России хотят утвердить ГОСТ на шаурму

К концу 2025 года в России хотят утвердить Госстандарт (ГОСТ) на шаурму, пишет ТАСС. «Утверждение ГОСТа на шаурму предварительно запланировано к концу четвертого квартала 2025 года», - рассказали агентству в пресс-службе Роскачества.